Young Dressage Association Championships starts today

The weather may not be very pleasant, however, Young Dressage Association will be kicking off day one of its three days of competition today. With 211 riders, 260 horses and over 800 dressage tests the weekend is expected to be huge, especially after so much uncertainty over the past few years with the COVID-19 pandemic. Already on Thursday afternoon the Bendick Murrell grounds were awash with horsefloats and trucks as horses and riders began to set up for the massive weekend ahead. There will be five arenas running on Friday with locals and visitors alike competing in a range of events. Ring two will have the Closed Unrestricted Young Rider Prep A running being judged by Jenny Day before it switches to the Closed Unrestricted Freestyle to be judged by Jodie Dunstan. With a number of local riders as well as those from across the state and country it is expected to be a fantastic day on the sand, especially for the free style which is very popular for both spectators and competitors alike and has been dedicated to Kim Lang, an avid local equestrian who passed away recently. Closed Unrestricted Young Rider Prep A 11:00 COOLIDOWNS DOVE Emily Van der struik 11:08 NOCATUNGA STRANGER DANGER Seanna New 11:16 REDLANDS IVY SIX Tommie Parker 11:24 BAMBOROUGH GOLLY GOSH Camilla Metcalfe (scratched) 11:32 KAYLA Ashleigh Carberry 11:40 SARABI Shaye Grovenor-Peters 11:48 STARBRIGHT Isabel Pearce 11:56 RATHOWEN VELVET BOWS Charlotte Pearce 12:04 SEBASTIAN Josephine Matheson (scratched) Closed Unrestricted Kim Lang Memorial Freestyle 13:00 BARRINGA ALEXANDER Audrey Brooke FEI-P (scratched) 13:10 DAVROL DIVA Oliver Mitchell FEI Jr 13:20 NEVERSFELDE WHISPER Isla Beames FEI Jr 13:30 CALLUM PARK GENEVA Susan Elekessy GP 13:40 BENICIA Nina Boyd Inter 1 13:50 RIVERSIDE PRINCESS Natalie Blundell Inter 1 14:00 FURST DANCE MBE Megan Bryant Int AB 14:10 FREESTYLE MS Dani'elle Walliss Adv 14:20 HOLLANDS BEND SKYFALL Danielle Ffrench Adv (scratched) 14:39 COORAMIN RIVERIA Nina Boyd Adv 14:48 GLANDORE MEISTERIN Noni Mccarthy Adv 14:57 CALLUM PARK DAMASCUS Susan Elekessy Med 15:06 LINALA SMOKING MARTINI Rebecca Balmer Elem 15:15 CASTLERAEGH ZORRO Megan Bryant Elem 15:24 NIALLAH PARK FURST FLING Jana Poppe Elem 15:33 ICARUS OISIN Charlotte Vagg Pre (scratched) 15:42 COOLIDOWNS DOVE Emily van der Struik Pre 16:00 BANDALENE TRUMAN Victoria Wythes Nov 16:08 YARRANGUI HEATHFIELD Caitlin Eather Nov 16:16 JOSELANDS MARKSMAN Caitlin Kinsela Nov 16:24 WIDGEE CRUSTY DEMON Isabella Sonter Nov 16:32 CATARAQUI NULLAH Leisa Doggett Nov 16:40 CUTEASA BUTTON Lynette Jarvis Nov (scratched) 16:48 WIBINDA DAVID Emma Nixon Nov 16:56 OAKS ELIXA Imogen Thurgate Nov 17:04 OUR KRYPTO Connie Besant Nov There is also one team entered in the very clever Pas de Deux, which is where two or more horse and rider combinations complete a dressage test together, usually to music and usually in costume at the Young event. At 5.20pm this afternoon YV QUANTUM OF SOLACE ridden by Karen Poulter and ATOMIX FU MANCHU ridden by Emma Ward will be in Arena 2. CU Breed Limited Novice 2B 9:30 CASTLERAEGH ZORRO Megan Bryant 9:38 GOONAMURRAH BAILEY Jane Thompson 9:46 TEACHEST Susan Madden 9:54 STAYPUT DIEGO Kate Whitaker 10:02 SPELLBINDER BAILEYS AND CREAM Bronte Mason 10:10 YARRANGUI HEATHFIELD Caitlin Eather 10:18 OAKS ELIXA Imogen Thurgate 10:26 WILD RIVER TULIO Helen Walker-Ross 10:34 SERENITY PARK KHALEESI Brooke Turnbull 10:42 CABALLO FANTASMA Maddison Bradford 11:14 NAWARRAH PARK TARANTINO Sarah Peisley (scratched) 11:22 DEFINITIVE KPM Debbie Blaxland 11:30 AMARANDA BRADLEY Alison Dowton (scratched) 11:38 PLAYMORE EVEN MONEY Megan Hardman 11:46 GMELIN PARK WHISKEY Myfanwy Clark 11:54 GRAND CREST IMPERIELLE Jana Poppe 12:02 CALCA PARK PICCOLO Mary Bokey 12:10 PENMAIN NIGHTINGALE Kaye Spence CU Rider Limited Preliminary 1A 13:30 BAMBOROUGH SOLOIST Brooke Hurth-Gye 13:37 VALIANT KODA Jackie New 13:44 DOUBLE TT LAW N ORDER Isobel Watt 13:51 CATARAQUI NULLAH Leisa Doggett 13:58 FUSAICHI PHOENIX Stephanie Papalia 14:05 UNITED CULTURE ARABICA Philippa Lawson (scratched) 14:12 PLAYMORE EVEN MONEY Megan Hardman 14:19 MEMPHIS PARK REMARKABLE Lucinda Casey 14:47 TULLYS GINGER Sally Townsend 14:54 GOONAMURRAH BAILEY Jane Thompson 15:01 SHANLIN REGAL MAJESTIC Anna Pappas 15:08 BRIERLEY SELBY Rachel Bodman 15:15 YOORANA APACHE KID Lisa Parry 15:22 SOMETHING SPECIAL Sharon Ross 15:29 MOONLIGHT PARK CADEL Emelia Quinn 15:36 NAWARRAH PARK TARANTINO Sarah Peisley (scratched) 15:43 GLANDORE ELATED Rachel Roberts 16:11 RAMSEY CREEK BARRISTER Lisa Killmore 16:18 IN FULL BLOOM Liz Layard 16:25 LOTUS PARK VINCENT VAN GOGH Melinda Norton 16:32 MON CADEAU Kylie Reeves 16:39 J"GER Amanda Dickson (scratched) 16:46 SARABI Shaye Grovenor-Peters 16:53 HILLACRE CRYING SONG Mary Bokey 17:00 TWIN RIVERS ISTARI Anneliese Huyser CU Preliminary 1A - Horse 10:00 ICARUS OISIN Charlotte Vagg 10:08 SAINT REUBEN Nina Boyd 10:16 RAMSEY CREEK BARRISTER Lisa Killmore 10:24 TAYA LEE LYRIC Emma Richardson 10:32 BLOOMERS SUNDANCE Megan Bryant 10:40 MADELIENE K Jodi Faroe (scratched) 10:48 ZALAZAR QUEST Kasey Maihi 10:56 GOONAMURRAH BAILEY Jane Thompson 11:28 DANKESOHN MBE Megan Bryant 11:36 DELTRY RASTUS Georgina Macinnes 11:44 IM LEGIT Katherine Clifton 11:52 DOUBLE TT LAW N ORDER Isobel Watt 12:00 CAROOL SECRET SERVICE Amy Mckenzie 12:08 GLANDORE ELATED Rachel Roberts 12:16 ELLANBRAE MESMERISING Dani'elle Walliss 12:24 DEFINITIVE KPM Debbie Blaxland 12:32 ANAKI PARK SOFINEST Megan Bryant 12:40 ALFIEMYLO Natalie Blundell 13:40 GLENDOON PARK CHICAGO Zoe Fieldhouse 13:48 BRIERLEY STELLAR Kaye Spence 13:56 SOMETHING SPECIAL Sharon Ross 14:04 WIBINDA DAVID Emma Nixon 14:12 DAVINA Alyssa Brown 14:20 HOLLANDS BEND FOR AMOUR Danielle Ffrench 14:28 SERENITY PARK KHALEESI Brooke Turnbull 14:36 KP QUDOS Amy Mckenzie 14:44 FORMIDABLE LLB Natalie Blundell CU Preiminary 1A - Pony 15:15 SE BENTLEY Amelia Davis 15:22 PENMAIN NIGHTINGALE Kaye Spence (scratched) 15:29 MASTER HENRY Donna Nash 15:36 STOCKLEIGH DARK ANGEL Natasha Larsen 15:43 KALLISTOS MAXIMUS Sandra Mills 15:50 TULLYS GINGER Sally Townsend 15:57 WINTOC BURRACHILLES MAGNET Natalie Blundell 16:04 BUCKWELL PARK HARLEQUIN Julie Vandyke 16:11 9 AMARANDA BRADLEY Alison Dowton (scratched) 16:18 BAMBOROUGH SOLOIST Brooke Hurth-Gye 16:25 GMELIN PARK WHISKEY Myfanwy Clark 16:32 STOCKLEIGH CREM DELA CREM Marie Cooper CU Preliminary 1B - Horse 11:00 WIBINDA DAVID Emma Nixon 11:08 BRIERLEY STELLAR Kaye Spence (scratched) 11:16 ALFIEMYLO Natalie Blundell 11:24 SOMETHING SPECIAL Sharon Ross 11:32 YOORANA APACHE KID Lisa Parry 11:40 DANKESOHN MBE Megan Bryant 11:48 GLENDOON PARK CHICAGO Zoe Fieldhouse 11:56 FORMIDABLE LLB Natalie Blundell 12:04 SERENITY PARK KHALEESI Brooke Turnbull 12:12 CABALLO FANTASMA Maddison Bradford 12:20 ANAKI PARK SOFINEST Megan Bryant 13:30 ICARUS OISIN Charlotte Vagg 13:38 PLAYMORE EVEN MONEY Megan Hardman 13:46 APRICITY Veronica Langford (scratched) 13:54 GLANDORE ELATED Rachel Roberts 14:02 TAYA LEE LYRIC Emma Richardson 14:10 DEFINITIVE KPM Debbie Blaxland 14:18 IN FULL BLOOM Liz Layard 14:26 TEACHEST Susan Madden 14:34 DOUBLE TT LAW N ORDER Isobel Watt 14:42 REDROY Lacey Besant 14:50 RAMSEY CREEK BARRISTER Lisa Killmore 15:30 DAVINA Alyssa Brown 15:38 ZALAZAR QUEST Kasey Maihi 15:46 UNITED CULTURE ARABICA Philippa Lawson (scratched) 15:54 MADELIENE K Jodi Faroe (scratched) 16:02 DELTRY RASTUS Georgina Macinnes 16:10 BLOOMERS SUNDANCE Megan Bryant 16:18 SAINT REUBEN Nina Boyd 16:26 AMISFIELD BILLY Audrey Pearce 16:34 ELLANBRAE MESMERISING Dani'elle Walliss 16:42 FUSAICHI PHOENIX Stephanie Papalia 16:50 NADAJAK WILLIAM Katherine Clifton 16:58 HOLLANDS BEND FOR AMOUR Danielle Ffrench CU Preparatory E 10:00 KP QUDOS Amy Mckenzie 10:08 VALIANT KODA Jackie New 10:16 J"GER Amanda Dickson (scratched) 10:24 KAYLA Ashleigh Carberry 10:32 STARBRIGHT Isabel Pearce 10:40 BRIARSON Lucinda Casey 10:48 HILLACRE CRYING SONG Mary Bokey 10:56 JOHNNY APS Melissa Quinn (scratched) 11:04 CAROOL SECRET SERVICE Amy Mckenzie 11:44 MON CADEAU Kylie Reeves 11:52 MEMPHIS PARK REMARKABLE Lucinda Casey 12:00 TWIN RIVERS ISTARI Anneliese Huyser 12:08 IN FULL BLOOM Liz Layard 12:16 SE BENTLEY Amelia Davis 12:24 NOCATUNGA STRANGER DANGER Seanna New CU Young Rider Novice 2A 14:00 OAKS ELIXA Imogen Thurgate 14:08 JOSELANDS MARKSMAN Caitlin Kinsela 14:16 ENNOVYAR C EST MOI Rianna Reeves 14:24 BANDALENE TRUMAN Victoria Wythes 14:32 MOONLIGHT PARK CADEL Emelia Quinn 14:40 WIDGEE CRUSTY DEMON Isabella Sonter 14:48 AMISFIELD BILLY Audrey Pearce 14:56 RUSSELL POCKET PICASSO Ava Walker 15:04 TOCAL QUESTION Emily Perryman 15:36 OUR KRYPTO Connie Besant 15:44 NADAJAK WILLIAM Katherine Clifton 15:52 EUSTON MUSICIAN Brooke Kelly 16:00 FAIRBANKS RINGO Zoe Nelson 16:08 KARIZMAH HOLLYWOOD Abby Grace Baker 16:16 COMMANDER IN CHIEF Claudia Pring 16:24 DUSTY STAR Emma Clifton CU Preiminary 1B - Pony 10:00 GMELIN PARK WHISKEY Myfanwy Clark 10:08 PENMAIN NIGHTINGALE Kaye Spence 10:16 WINTOC BURRACHILLES MAGNET Natalie Blundell 10:24 AMARANDA BRADLEY Alison Dowton (scratched) 10:32 GRAND CREST IMPERIELLE Jana Poppe 10:40 COMET Frederick Tait 10:48 STOCKLEIGH DARK ANGEL Natasha Larsen 11:20 GEMSFIELD SEQUIN Anna Martin 11:28 STOCKLEIGH CREM DELA CREM Marie Cooper 11:36 KALLISTOS MAXIMUS Sandra Mills 11:44 SWEET KISS Daisy Tait 11:52 BUCKWELL PARK HARLEQUIN Julie Vandyke 12:00 BAMBOROUGH SOLOIST Brooke Hurth-Gye 12:08 MASTER HENRY Donna Nash CU Young Rider Preliminary 1A 13:30 WIDGEE CRUSTY DEMON Isabella Sonter 13:37 SHANLIN REGAL MAJESTIC Anna Pappas 13:44 DUSTY STAR Emma Clifton 13:51 RUSSELL POCKET PICASSO Ava Walker 13:58 SARABI Shaye Grovenor-Peters 14:05 SEBASTIAN Josephine Matheson 14:12 COOLIDOWNS DOVE Emily Van der Struik 14:19 IM LEGIT Katherine Clifton 14:47 EUSTON MUSICIAN Brooke Kelly 14:54 FAIRBANKS RINGO Zoe Nelson 15:01 REDLANDS IVY SIX Tommie Parker 15:08 KARIZMAH HOLLYWOOD Abby Grace Baker 15:15 COMMANDER IN CHIEF Claudia Pring 15:22 ENNOVYAR C EST MOI Rianna Reeves 15:29 BAMBOROUGH GOLLY GOSH Camilla Metcalfe (scratched) 15:36 RATHOWEN VELVET BOWS Charlotte Pearce 16:04 TOCAL QUESTION Emily Perryman 16:11 COMET Frederick Tait 16:18 GEMSFIELD SEQUIN Anna Martin 16:25 REDROY Lacey Besant 16:32 KAYLA Ashleigh Carberry 16:39 SWEET KISS Daisy Tait 16:46 MOONLIGHT PARK CADEL Emelia Quinn

