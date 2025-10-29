Under 11s Round 2 results:

  • Boorowa Green 96 were defeated by Young Smashers 138

  • Young Warriors 159 defeated Cootamundra Hurricanes 42

  • Harden Hornets Yellow 118 defeated Boorowa Gold 110

  • Harden Hornets Green 99 were defeated by Coota Sixers 102

Round 3 draw:

  • Young Smashers vs Harden Hornets Yellow at Young Public School

  • Coota Sixers vs Young Warriors at Bradman Oval, Cootamundra

  • Coota Hurricanes vs Boorowa Green at Mitchell Park, Cootamundra

  • Boorowa Gold vs Harden Hornets Green at Boorowa Sports Ground

Under 13s Round 2 results:

  • Coota Magpies 4/85 defeated Coota Kingfishers 2/178

  • Young Strikers 8/148 were defeated by Young Renegades 2/178

  • Temora Colts 5/109 defeated Boorowa 7/108

  • Ariah Park Redbacks 7/132 were defeated by Temora Stars 7/133

  • Blue Tigers had the bye

Round 3 draw:

  • Boorowa vs Ariah Park Redbacks at Barry Grace Oval

  • Young Renegades vs Temora Colts at Miller Henry Oval

  • Coota Kingfishers vs Young Strikers at Clarke Oval

  • Blue Tigers vs Coota Magpies at Stan Crowe Oval

  • Temora Stars have the bye

Under 16s round 2 results:

  • Young Cruisers 7/139 were defeated by Blue Tigers 8/140

  • Coota Kookaburras 5/152 defeated Temora Thunder 9/104

  • Temora Scorchers 4/57 defeated Harden Hornets 10/56

Round 3 draw:

  • Blue Tigers vs Temora Scorchers at Stan Crowe Oval

  • Coota Kookaburras vs Young Cruisers at Albert Park Cootamundra

  • Harden Hornets vs Temora Thunder at Tim Doolan Oval

Open B Grade round 3 results:

  • Boorowa Big Bottles 10/113 were defeated by Burrangong Cubs 3/320

  • Bribbaree Rams 10/171 were defeated by Temora Leprechauns 5/174

  • Temora Tigers 2/28 defeated Criterion Bin Chickens 8/27

  • Temora Renegades 7/204 were defeated by Coota Bulls 6/251

  • Grenfell Blues 10/153 were defeated by Murringo Mavericks 8/210

  • Harden Hornets had the bye

Round 4 draw:

  • Harden Hornets vs Bribbaree Rams at Tim Doolan Oval

  • Burrangong Cubs vs Temora Tigers at Miller Henry Oval

  • Temora Leprechauns vs Temora Renegades at The Oval

  • Criterion Bin Chickens vs Grenfell Blues at Sawpit Gully Oval

  • Coota Bulls vs Murringo Mavericks at Albert Park Cootamundra

  • Boorowa Big Bottles have the bye