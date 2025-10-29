PHOTO
Under 11s Round 2 results:
Boorowa Green 96 were defeated by Young Smashers 138
Young Warriors 159 defeated Cootamundra Hurricanes 42
Harden Hornets Yellow 118 defeated Boorowa Gold 110
Harden Hornets Green 99 were defeated by Coota Sixers 102
Round 3 draw:
Young Smashers vs Harden Hornets Yellow at Young Public School
Coota Sixers vs Young Warriors at Bradman Oval, Cootamundra
Coota Hurricanes vs Boorowa Green at Mitchell Park, Cootamundra
Boorowa Gold vs Harden Hornets Green at Boorowa Sports Ground
Under 13s Round 2 results:
Coota Magpies 4/85 defeated Coota Kingfishers 2/178
Young Strikers 8/148 were defeated by Young Renegades 2/178
Temora Colts 5/109 defeated Boorowa 7/108
Ariah Park Redbacks 7/132 were defeated by Temora Stars 7/133
Blue Tigers had the bye
Round 3 draw:
Boorowa vs Ariah Park Redbacks at Barry Grace Oval
Young Renegades vs Temora Colts at Miller Henry Oval
Coota Kingfishers vs Young Strikers at Clarke Oval
Blue Tigers vs Coota Magpies at Stan Crowe Oval
Temora Stars have the bye
Under 16s round 2 results:
Young Cruisers 7/139 were defeated by Blue Tigers 8/140
Coota Kookaburras 5/152 defeated Temora Thunder 9/104
Temora Scorchers 4/57 defeated Harden Hornets 10/56
Round 3 draw:
Blue Tigers vs Temora Scorchers at Stan Crowe Oval
Coota Kookaburras vs Young Cruisers at Albert Park Cootamundra
Harden Hornets vs Temora Thunder at Tim Doolan Oval
Open B Grade round 3 results:
Boorowa Big Bottles 10/113 were defeated by Burrangong Cubs 3/320
Bribbaree Rams 10/171 were defeated by Temora Leprechauns 5/174
Temora Tigers 2/28 defeated Criterion Bin Chickens 8/27
Temora Renegades 7/204 were defeated by Coota Bulls 6/251
Grenfell Blues 10/153 were defeated by Murringo Mavericks 8/210
Harden Hornets had the bye
Round 4 draw:
Harden Hornets vs Bribbaree Rams at Tim Doolan Oval
Burrangong Cubs vs Temora Tigers at Miller Henry Oval
Temora Leprechauns vs Temora Renegades at The Oval
Criterion Bin Chickens vs Grenfell Blues at Sawpit Gully Oval
Coota Bulls vs Murringo Mavericks at Albert Park Cootamundra
Boorowa Big Bottles have the bye