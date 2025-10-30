Social media
Thursday, 30.10.2025
Home page>News>Education

Education

Education

Over $55,000 in local grants awarded to students

Over $55,000 in local grants awarded to students
Over $55,000 in local grants awarded to students
Education

44 years in education for retiring teacher

44 years in education for retiring teacher
44 years in education for retiring teacher
Education

Mylee triumphs in Country to Canberra Leadership Competition

Mylee triumphs in Country to Canberra Leadership Competition
Mylee triumphs in Country to Canberra Leadership Competition
Mylee triumphs in Country to Canberra Leadership Competition
Education

CEF Young award scholarship recipients

CEF Young award scholarship recipients
CEF Young award scholarship recipients
CEF Young award scholarship recipients
Education

Eyes are crucial for students returning to school

Eyes are crucial for students returning to school
Eyes are crucial for students returning to school
Eyes are crucial for students returning to school
Education

Helping kids navigate friendships, bullying, and social challenges

Helping kids navigate friendships, bullying, and social challenges
Helping kids navigate friendships, bullying, and social challenges
Helping kids navigate friendships, bullying, and social challenges
Education

Fantastic results for Hennessy students in the HSC

Fantastic results for Hennessy students in the HSC
Fantastic results for Hennessy students in the HSC
Fantastic results for Hennessy students in the HSC
Education

Boorowa Central School Class of 2024: Diverse Pathways for Bright Futures

Boorowa Central School Class of 2024: Diverse Pathways for Bright Futures
Boorowa Central School Class of 2024: Diverse Pathways for Bright Futures
Boorowa Central School Class of 2024: Diverse Pathways for Bright Futures
Top stories
1.

Rufous Whistler – arrival of a summer songbird

2.

Bombers go back-to-back in A grade

3.

“No stone unturned” – Police committed to the long-haul in manhunt

4.

Start your engines, Wilby Drags are back

5.

Beautiful You Cancer Charity High Tea Fundraiser brings support and style to Wangaratta