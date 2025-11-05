The Junior South West Slopes Cricket League Competition played its third round of the season last weekend with some big results for a few teams.

Under 11s Round 3 results:

  • Young Smashers 208 defeated Harden Hornets Yellow 86

  • Coota Sixers 54 were defeated by Young Warriors 110

  • Coota Hurricanes were defeated by Boorowa Green 114

  • Boorowa Gold 123 defeated Harden Hornets Green 101

Under 11s Round 4 draw:

  • Boorowa Green vs Coota Sixers at Boorowa Sports Ground

  • Harden Hornets Yellow vs Coota Hurricanes at Murrumburrah Public School

  • Harden Hornets Green vs Young Warriors at Murrumburrah Public School

  • Boorowa Gold vs Young Smashers at Boorowa Sports Ground

Under 13s Round 3 results:

  • Boorowa 8/71 were defeated by Ariah Park Redbacks 8/72

  • Young Renegades 4/175 defeated Temora Colts 5/161

  • Coota Kingfishers 7/28 were defeated by Young Strikers 5/143

  • Blue Tigers 2/102 defeated Coota Magpies 8/98

  • Temora Stars had the bye

Under 13s Round 4 draw:

  • Young Strikers vs Blue Tigers at Miller Henry Oval, Young

  • Temora Colts vs Coota Kingfishers at the Soccer Ground, Temora

  • Ariah Park Redbacks vs Young Renegades at Ariah Park Sports Oval

  • Temora Stars vs Boorowa at The Oval, Temora

  • Coota Magpies have the bye

Under 16s Round 3 results:

  • Blue Tigers 8/70 were defeated by Temora Scorchers 5/71

  • Coota Kookaburras 6/64 defeated Young Cruisers 10/62

  • Harden Hornets 8/156 were defeated by Temora Thunder 8/157

Under 16s Round 4 draw:

  • Coota Kookaburras vs Harden Hornets at Albert Park, Cootamundra

  • Blue Tigers vs Temora Thunder at Stan Crowe Oval

  • Young Cruisers vs Temora Scorchers at Cranfield Oval, Young

Open B Grade Round 4 results:

  • Harden Hornets 5/146 defeated Bribbaree Rams 9/145

  • Burrangong Cubs forfieted to Temora Tigers

  • Temora Leprechauns 10/142 were defeated by Temora Renegades 10/190

  • Young Bin Chickens 7/231 defeated Grenfell Blues 2/6

  • Coota Bulls 7/186 defeated Murringo Mavericks 10/126

  • Boorowa Big Bottles had the bye

Open B Grade Round 5 draw:

  • Temora Tigers vs Boorowa Big Bottles at Nixon Park, Temora

  • Harden Hornets vs Temora Renegades at Tim Doolan Oval

  • Burrangong Cubs vs Grenfell Blues at Cranfield Oval

  • Murringo Mavericks vs Temora Leprechauns at Miller Henry Oval

  • Coota Bulls vs Young Bin Chickens at Albert Park

  • Bribbaree Rams have the bye