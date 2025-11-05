PHOTO
The Junior South West Slopes Cricket League Competition played its third round of the season last weekend with some big results for a few teams.
Under 11s Round 3 results:
Young Smashers 208 defeated Harden Hornets Yellow 86
Coota Sixers 54 were defeated by Young Warriors 110
Coota Hurricanes were defeated by Boorowa Green 114
Boorowa Gold 123 defeated Harden Hornets Green 101
Under 11s Round 4 draw:
Boorowa Green vs Coota Sixers at Boorowa Sports Ground
Harden Hornets Yellow vs Coota Hurricanes at Murrumburrah Public School
Harden Hornets Green vs Young Warriors at Murrumburrah Public School
Boorowa Gold vs Young Smashers at Boorowa Sports Ground
Under 13s Round 3 results:
Boorowa 8/71 were defeated by Ariah Park Redbacks 8/72
Young Renegades 4/175 defeated Temora Colts 5/161
Coota Kingfishers 7/28 were defeated by Young Strikers 5/143
Blue Tigers 2/102 defeated Coota Magpies 8/98
Temora Stars had the bye
Under 13s Round 4 draw:
Young Strikers vs Blue Tigers at Miller Henry Oval, Young
Temora Colts vs Coota Kingfishers at the Soccer Ground, Temora
Ariah Park Redbacks vs Young Renegades at Ariah Park Sports Oval
Temora Stars vs Boorowa at The Oval, Temora
Coota Magpies have the bye
Under 16s Round 3 results:
Blue Tigers 8/70 were defeated by Temora Scorchers 5/71
Coota Kookaburras 6/64 defeated Young Cruisers 10/62
Harden Hornets 8/156 were defeated by Temora Thunder 8/157
Under 16s Round 4 draw:
Coota Kookaburras vs Harden Hornets at Albert Park, Cootamundra
Blue Tigers vs Temora Thunder at Stan Crowe Oval
Young Cruisers vs Temora Scorchers at Cranfield Oval, Young
Open B Grade Round 4 results:
Harden Hornets 5/146 defeated Bribbaree Rams 9/145
Burrangong Cubs forfieted to Temora Tigers
Temora Leprechauns 10/142 were defeated by Temora Renegades 10/190
Young Bin Chickens 7/231 defeated Grenfell Blues 2/6
Coota Bulls 7/186 defeated Murringo Mavericks 10/126
Boorowa Big Bottles had the bye
Open B Grade Round 5 draw:
Temora Tigers vs Boorowa Big Bottles at Nixon Park, Temora
Harden Hornets vs Temora Renegades at Tim Doolan Oval
Burrangong Cubs vs Grenfell Blues at Cranfield Oval
Murringo Mavericks vs Temora Leprechauns at Miller Henry Oval
Coota Bulls vs Young Bin Chickens at Albert Park
Bribbaree Rams have the bye