It was a cracking day on Saturday with 30 golfers competing at the Harden Country Club.
Thank you very much to Kempy's Concrete for sponsoring the event.
Great prizes up for grabs.
Seven ladies golfers were great to see and top 10 golfers beating their handicap.
Well done to all golfers.
INDIVIDUAL STABLEFORD MEDLEY POINTS RESULTS
1 Kyle Murray 42
2 Sheena Gilmour 41
3 Evelyn Shea 40
T4 Andrew Jones 39
T4 Damian Kemp 39
6 David James 38
T7 Tim Prosser 37
T7 Chad Gilmour 37
T9 Craig Henman 36
T9 Angus Gilmore 36
T11 Tom Poole 35
T11 Cheryl Minehan 35
T13 David Solah 33
T13 Jon Bassingthwaighte 33
T13 Peter Elliott 33
T13 Jeanette Elliott 33
T13 Brett Johnson 33
T13 Don Maling 33
T13 Tam Kennedy 33
T20 Jamie Kemp 32
T20 Craig Filmer 32
T22 Jesse Beavis 31
T22 John Hawkins 31
T24 Jackie Solah 30
T24 Damien Minehan 30
26 Ron Page 29
27 Riley Murray 24
T28 Jane McCarthy 18
T28 Damien Shea 18
30 Karen Lemon 4
LADIES INDIVIDUAL STABLEFORD
1 Sheena Gilmour 41
2 Evelyn Shea 40
3 Cheryl Minehan 35
4 Jeanette Elliott 33
5 Jackie Solah 30
6 Jane McCarthy 18
7 Karen Lemon 4