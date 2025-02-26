It was a cracking day on Saturday with 30 golfers competing at the Harden Country Club.

Thank you very much to Kempy's Concrete for sponsoring the event.

Great prizes up for grabs.

Seven ladies golfers were great to see and top 10 golfers beating their handicap.

Well done to all golfers.

INDIVIDUAL STABLEFORD MEDLEY POINTS RESULTS

1 Kyle Murray 42

2 Sheena Gilmour 41

3 Evelyn Shea 40

T4 Andrew Jones 39

T4 Damian Kemp 39

6 David James 38

T7 Tim Prosser 37

T7 Chad Gilmour 37

T9 Craig Henman 36

T9 Angus Gilmore 36

T11 Tom Poole 35

T11 Cheryl Minehan 35

T13 David Solah 33

T13 Jon Bassingthwaighte 33

T13 Peter Elliott 33

T13 Jeanette Elliott 33

T13 Brett Johnson 33

T13 Don Maling 33

T13 Tam Kennedy 33

T20 Jamie Kemp 32

T20 Craig Filmer 32

T22 Jesse Beavis 31

T22 John Hawkins 31

T24 Jackie Solah 30

T24 Damien Minehan 30

26 Ron Page 29

27 Riley Murray 24

T28 Jane McCarthy 18

T28 Damien Shea 18

30 Karen Lemon 4

LADIES INDIVIDUAL STABLEFORD

1 Sheena Gilmour 41

2 Evelyn Shea 40

3 Cheryl Minehan 35

4 Jeanette Elliott 33

5 Jackie Solah 30

6 Jane McCarthy 18

7 Karen Lemon 4