The winners of Tuesday's ambrose event was Lindsay Sheather and Kay Jasprizza with 31 nett, runners up were Nigel Willett and Geoff Nott on 35 nett.
Kay and Lindsay had one birdie, Terry Casey and Eva Lestrange had one birdie and one gobble.
Thursday's winner was John Gibbons on 60 nett on a countback from David Jasprizza.
Terry Casey and Nigel Willett had one gobble each.
Sunday was the monthly medal.
A grade winner was Lindsay Sheather on 53 nett, runner up was Jake Searle on 58 nett.
B grade winner was David Jasprizza on 60 nett, runner up Garry Cummins on 66 nett.
Garry, Geoff Nott and David each had one birdie, one gobble each to Jake, Thadem Davies and Rod Pratt.
Sponsor of the week was BA Painting.
Coming up on April 6 is the Club's 30th anniversary.
Everyone is welcome to attend, please phone Kay on 0403 290 885 or Garry Cummins on 0439 455 454 for more information.
VERA MCMILLAN