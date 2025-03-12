Central West Rugby Union have released the draw for the South West Cup Men's First Grade competition.

The draw for the Young Yabbies Rugby Union season is:

Saturday April 12 - Yabbies vs Temora Tuskers at Cranfield Oval, Young 3.15pm

Saturday April 26 - West Wyalong Weevils vs Yabbies at West Wyalong Rugby Club 3.15pm

Friday May 2 - Young Yabbies vs Boorowa Goldies at Cranfield Oval, Young 7pm

Saturday May 10 - Condobolin Rams vs Yabbies at Condobolin Rugby Club 3.15pm

Saturday May 17 - Yabbies vs Grenfell Panthers at Cranfield Oval, Young 3.15pm

Saturday May 24 - Yabbies vs Harden Red Devils at Cranfield Oval, Young 3.15pm

Saturday May 31 - Cootamundra Tri Colours vs Yabbies at Cootamundra Rugby Club 3.15pm

Saturday June 14 - Temora Tuskers vs Yabbies at Temora Recreation Ground

Saturday June 21 - Yabbies vs West Wyalong Weevils at Cranfield Oval, Young 3.15pm

Saturday June 28 - Boorowa Goldies vs Yabbies at Boorowa Rugby Club 3.15pm

Saturday July 5 - Yabbies vs Condobolin Rams at Cranfield Oval, Young 3.15pm

Saturday July 12 - Grenfell Panthers vs Yabbies at Grenfell Rugby Club 3.15pm

Saturday July 19 - Harden Red Devils vs Yabbies at Harden Rugby Club 3.15pm

Saturday July 26 - Yabbies vs Cootamundra Tri Colours at Cranfield Oval, Young 3.15pm

The draw for the Boorowa Goldies is:

Saturday April 12 - Condobolin Rams vs Goldies at Condobolin Rugby Club 3.15pm

Saturday April 26 - Goldies vs Grenfell Panthers at Boorowa Rugby Club 3.15pm

Friday May 2 - Yabbies vs Goldies at Cranfield Oval, Young 7pm

Saturday May 10 - Goldies vs Cootamundra Tri Colours at Boorowa Rugby Club 3.15pm

Saturday May 17 - Goldies vs Temora Tuskers at Boorowa Rugby Club 3.15pm

Saturday May 24 - West Wyalong Weevils vs Goldies at West Wyalong Rugby Club 3.15pm

Saturday May 31 - Harden Red Devils vs Goldies at Harden Rugby Club 3.15pm

Saturday June 14 - Goldies vs Condobolin Rams at Boorowa Rugby Club 3.15pm

Saturday June 21 - Grenfell Panthers vs Goldies at Grenfell Rugby Club 3.15pm

Saturday June 28 - Goldies vs Young Yabbies at Boorowa Rugby Club 3.15pm

Saturday July 5 - Cootamundra Tri Colours vs Goldies at Cootamundra Rugby Club 3.15pm

Saturday July 12 - Temora Tuskers vs Goldies at Temora Recreation Ground 3.15pm

Saturday July 19 - Goldies vs West Wyalong Weevils at Boorowa Rugby Club 3.15pm

Saturday July 26 - Goldies vs Harden Red Devils at Boorowa Rugby Club 3.15pm

The draw for the Harden Red Devils is:

Saturday April 12 - Cootamundra Tri Colours vs Red Devils at Cootamundra Rugby Club 3.15pm

Saturday April 26 - Red Devils vs Condobolin Rams at Harden Rugby Club 3.15pm

Saturday May 3 - Temora Tuskers vs Red Devils at Temora Recreation Ground 3.15pm

Saturday May 10 - Red Devils vs Grenfell Panthers at Harden Rugby Club 3.15pm

Saturday May 17 - Red Devils vs West Wyalong Weevils at Harden Rugby Club 3.15pm

Saturday May 24 - Yabbies vs Red Devils at Cranfield Oval, Young 3.15pm

Saturday May 31 - Red Devils vs Goldies at Harden Rugby Club 3.15pm

Saturday June 14 - Red Devils vs Cootamundra Tri Colours 3.15pm

Saturday June 21 - Condobolin Rams vs Red Devils at Condobolin Rugby Club 3.15pm

Saturday June 28 - Red Devils vs Temora Tuskers at Harden Rugby Club 3.15pm

Saturday July 5 - Grenfell Panthers vs Red Devils at Grenfell Rugby Club 3.15pm

Saturday July 12 - West Wyalong Weevils vs Red Devils at West Wyalong Rugby Club 3.15pm

Saturday July 19 - Red Devils vs Yabbies at Harden Rugby Club 3.15pm

Saturday July 26 - Goldies vs Red Devils at Boorowa Rugby Club 3.15pm